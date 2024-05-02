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США заявили, что поддерживают демонстрантов в Грузии

США заявили, что поддерживают демонстрантов в Грузии

США стоят рядом с народом Грузии и поддерживают его право быть услышанным. Так посольство США прокомментировало протесты против рассматриваемого в Грузии законопроекта об иноагентах.

«Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов, в том числе журналистов, освещающих демонстрации. Использование силы для подавления мирного собрания и свободы слова неприемлемо», — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве призвали  власти предоставить участникам ненасильственных протестов возможность «продолжать реализацию своего права на свободу выражения мнений».

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