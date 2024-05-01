Против протестующих в Тбилиси применили газ, водометы и резиновые пули (обновлено, фото, видео) |
Парламент Грузии объявил красный уровень безопасности |
Пашинян: Имеются все документы для делимитации границы |
Армения ищет лоббистов для контактов с британской «оборонкой» |
F-16 могут появиться в Украине уже после Пасхи |
Армения готовится сворачивать военные позиции на границе с Азербайджаном |
Пашинян разъяснил, зачем Армении нужна нормализация с Азербайджаном |
Баку и Ташкент обсудили углубление стратегического партнерства (фото) |
Новые антироссийские санкции США коснулись и граждан Азербайджана |
Главное Культура

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЮНЕСКО (фото)

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЮНЕСКО (фото)

1 мая министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с помощником генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос, которая приняла участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

Министр рассказал о связях между Азербайджаном и ЮНЕСКО и с удовлетворением отметил участие организации в числе традиционных партнеров шестого Всемирного форума межкультурного диалога, который в этом году проходит в рамках “Бакинского процесса”. Министр отметил, что у азербайджанского государства есть различные идеи относительно развития глобальной платформы “Бакинский процесс”, и он готов поделиться ими с ЮНЕСКО. Наша страна заинтересована в сотрудничестве с организацией в различных областях, в том числе в области искусственного интеллекта.

Помощник генерального директора ЮНЕСКО Габриэла Рамос поблагодарила за встречу и выразила удовлетворение участием в форуме.

В ходе беседы была отмечена важность представительства ЮНЕСКО на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (cop29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, а также выступления в качестве партнера.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Супруге Юсифа Эйвазова не дали выступить в Швейцарии
Культура

Супруге Юсифа Эйвазова не дали выступить в Швейцарии

2024/05/02, 00:54
Деми Мур готовит себя к "эмоциональному прощанию" с Брюсом Уиллисом
Культура

Деми Мур готовит себя к «эмоциональному прощанию» с Брюсом Уиллисом

2024/05/01, 23:57
Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЮНЕСКО (фото)
Культура

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЮНЕСКО (фото)

2024/05/01, 23:50
Баку и Тегеран обсудили развитие культурных связей
Культура

Баку и Тегеран обсудили развитие культурных связей

2024/05/01, 23:19
Азербайджан получил приглашение на культурный форум в Питере
Культура

Азербайджан получил приглашение на культурный форум в Питере

2024/05/01, 23:10
Баку и Москва обсудили аспекты культурного сотрудничества (фото)
Культура

Баку и Москва обсудили аспекты культурного сотрудничества (фото)

2024/05/01, 18:49
Джастин Бибер радикально сменил имидж (фото)
Культура

Джастин Бибер радикально сменил имидж (фото)

2024/04/30, 00:51
В Санкт-Петербурге показали фильм Рауфа Ибрагимзаде (фото)
Культура

В Санкт-Петербурге показали фильм Рауфа Ибрагимзаде (фото)

2024/04/29, 23:32
Суд над Депардье о сексуальных домогательствах пройдет в октябре (обновлено)
Культура

Суд над Депардье о сексуальных домогательствах пройдет в октябре (обновлено)

2024/04/29, 22:04