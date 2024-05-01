Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЮНЕСКО (фото)

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1 мая министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с помощником генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос, которая приняла участие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

Министр рассказал о связях между Азербайджаном и ЮНЕСКО и с удовлетворением отметил участие организации в числе традиционных партнеров шестого Всемирного форума межкультурного диалога, который в этом году проходит в рамках “Бакинского процесса”. Министр отметил, что у азербайджанского государства есть различные идеи относительно развития глобальной платформы “Бакинский процесс”, и он готов поделиться ими с ЮНЕСКО. Наша страна заинтересована в сотрудничестве с организацией в различных областях, в том числе в области искусственного интеллекта.

Помощник генерального директора ЮНЕСКО Габриэла Рамос поблагодарила за встречу и выразила удовлетворение участием в форуме.

В ходе беседы была отмечена важность представительства ЮНЕСКО на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (cop29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, а также выступления в качестве партнера.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.