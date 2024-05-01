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Баку и Тегеран обсудили развитие культурных связей

Баку и Тегеран обсудили развитие культурных связей

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога 1 мая министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры Исламской Республики Иран Мохаммедом Мехди Исмаили. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры Азербайджана.

Выразив благодарность иранскому коллеге за участие в форуме, министр отметил, что «Бакинский процесс» высоко ценится авторитетными международными организациями как глобальная платформа для межкультурного диалога.

Проинформировав гостя о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (cop29), которая состоится в Азербайджане, министр сказал, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы влияния изменения климата на культурные процессы.

Мохаммед Мехди Исмаили, в свою очередь, поблагодарил за приглашение на форум и отметил важность мероприятия с точки зрения актуальности поднятых тем.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с культурным сотрудничеством.

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