Сплошная комедия: Буайон вернулась спустя две недели

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Анн Буайон, посол Франции в Азербайджане, вернулась в Баку. Напомним: недавно госпожу Буайон отозвали в Париж «для консультаций», её весьма оперативно принял президент Эммануэль Макрон, а МИД распространил заявление: «Франция приняла решение об отзыве для консультаций своего посла в Азербайджане в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих урон отношениям между двумя нашими странами». И вот теперь госпожа посол вернулась.

Как уже не раз отмечалось, отзыв посла для консультаций – серьезный дипломатический демарш. Но только если им правильно пользоваться. Согласно классике дипломатии, отзывая посла для консультаций, во-первых, надо бы обозначить, что именно не устроило страну, которую отозванный посол представляет, в политике принимающей стороны. Во-вторых, возвращают посла (если возвращают, а не принимают решение понизить уровень дипломатического представительства, предположим, до поверенного в делах) после того, как принимающая сторона идёт на определённые уступки. Ну и, разумеется, отзывать посла рекомендуется в том случае, когда или есть уверенность, что принимающая сторона на эти уступки пойдёт, или наличествует политическая воля идти до конца, то есть до понижения уровня дипломатического представительства.

А что происходит с послом Франции в Азербайджане? Объяснить, какие такие «односторонние шаги» Баку так не понравились Парижу, на берегах Сены не потрудились. Можно, конечно, строить предположения, что именно так рассердило французскую дипломатию: разгром французской разведывательной сети, визит в Азербайджан делегации Новой Каледонии и выступление членов этой делегации в Милли Меджлисе…

Но в чем нет сомнений, так это в том, что за то время, пока госпожа Буайон «консультировалась» в Париже, никаких видимых уступок со стороны Азербайджана не последовало. Французского бизнесмена, арестованного за шпионаж, не отпустили, провалившихся французских разведчиков под дипломатической крышей обратно не вернули, каких-то значимых коммерческих контрактов с Францией тоже не подписали. Не стали сворачивать и поддержки антиколониального движения в Новой Каледонии. Во всяком случае, в правовом комитете Национальной ассамблеи Франции министр внутренних дел этой страны Жеральд Дарманен уже жалуется на Азербайджан, обвиняя нашу страну в поддержке «сепаратизма», а в ответ МИД Азербайджана в своём заявлении перечисляет конкретные шаги Франции по поддержке армянского сепаратизма в Азербайджане.

Более того, в Азербайджане объявили о прекращении деятельности Французского лицея. Строго говоря, в этой платной гимназии недобор учеников, так что в результате лицей столкнулся с недостатком финансирования. Но это был первый конкретный французский проект в Азербайджане, в котором поставили точку.

И вот на таком фоне госпожа Буайон возвращается в Баку. Что, в общем-то, понятно: в Баку после отзыва посла не впали в панику, не стали судорожно искать способ «задобрить галльского петуха» и любой ценой смягчить гнев Парижа, а наоборот, стали делать ответные шаги. При этом на носу – оружейная выставка ADEX, где Франция планировала продать Азербайджану два корвета, строительство аэропортов на освобождённых территориях, куда было бы неплохо продать радиолокационное оборудование, наконец, есть ещё рынок запуска спутников: первые азербайджанские сателлиты вы водили в космос французские ракеты с французского космодрома, и это тоже не хочется терять. Так или иначе, в Париже решили вернуть посла в Баку.

Но такой скандал уже не получится вернуть к нулевой точке. И в результате вся эпопея с демаршем и отзывом главы французского диппредставительства «для консультаций» в исполнении Себастьяна Сежурне и Анн Буайон напоминает семейно-скандальную сцену с хлопаньем дверьми. Где госпожа Буайон закатила громкую истерику, ушла, хлопнув дверью, а потом, подумав над своим поведением, вернулась обратно. Со всеми вытекающими для имиджа французской дипломатии.

Нурани, обозреватель