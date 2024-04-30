Лукашенко пожелал спортсменам Беларуси «набить морду» соперникам

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Те белорусские спортсмены, которые решат принять участие в парижских Олимпийских играх под нейтральным флагом, должны «набить морду» соперникам. Такое напутствие перед летними Играми им дал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду», — приводит его слова БелТА.

Лукашенко добавил, что ему безусловно хотелось бы видеть белорусский гимн и флаг представленными на Олимпийских играх, но в сложившейся сейчас ситуации с этим ничего нельзя поделать. При этом решение об участии должны принимать сами спортсмены. Вместе с тем политик подчеркнул, что ограничения в правах россиян и белорусов не делают мировой спорт лучше.