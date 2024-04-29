Армянские церковники – новый рычаг давления?

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Несколько дней назад мы рассматривали аспект воспевания католикосом всех армян Гарегина II идей реваншизма. Сегодня же, как это проявляется отчетливо, его клич подхвачен армянскими священниками меньшего ранга. Так, глава Бердской церкви Арам Мирзоян, присоединившись к участникам провокационной акции в Тавушской области Армении, громогласно произнес, что ныне у армян «есть два пути: либо впустить врага в свой дом, либо держать его на расстоянии», поскольку «главной задачей азербайджанцев» ему видится «вытеснение армян».

И сразу же вопрос на засыпку: когда же, наконец, наши географические соседи в рясе священнослужителей откажутся от искажения истории? Вот спрашивается, не армянские ли оккупанты в течение 30 лет осуществляли этнические чистки, культуроцид и экоцид в Карабахе и других регионах Азербайджана? Или в их понимании оккупационная деятельность не является преступлением и нарушением норм международного права? Конечно же, все они прекрасно понимают.

Просто на нынешнем этапе им нужно продемонстрировать значимость церкви. А потому тут как тут замелькал представляемый никем иным, как главой «Арцахской епархии», епископ Вртанес Абрамян: «Невозможно взять и просто отдать часть мира, данный Богом Армении, светлого Арцаха. Тот же почерк продолжается сегодня [в Тавуше]. Мы должны использовать весь свой потенциал для нейтрализации этих опасностей». Интересно, так ли необходима в раскладе Абрамяна ссылка на Всевышнего? И с чего вдруг он посчитал территорию Армении чуть ли не подарком Господа? Быть может, епископу Вртанесу лучше проштудировать историю Армении с 1918 года? И тогда он поймет, каким образом вообще на карте мира появилось нынешнее государство, в котором он проживает в сегодняшние дни. Но, в любом случае, четко просматривается, что непосредственно священнослужители пытаются стать лидерами политической оппозиции в Армении. Как открыто высказался на сей счет экс-омбудсмен Армении Арман Татоян, сегодня иерархи «Армянской церкви – предводители Тавушской, Гугаркской и Ширакской епархий ААЦ, другие представители духовенства» – рядом «с вышедшими на борьбу людьми, поскольку это вытекает из сути священнослужителя». При этом выступлениям агрессивного толка своих соотечественников А. Татоян придает оттенок «борьбы за экзистенциальные права и достоинство всего армянского народа». Никак не иначе!

Вторит ему доктор политологии Стэндфордского университета Артур Хачикян, утверждающий, что в случае «сдачи(!) сел Тавуша, инфраструктуры, стратегическая дорога перейдут к Азербайджану», и Баку «будет контролировать наш газопровод», определяя, «в какой день у нас будет газ, а в какой нет». Хоть стой, хоть падай. Удивительное, как говорится, рядом. По-Хачикяну получается, что Армения должна продолжать удерживать азербайджанские территории. Ни больше, ни меньше. Ну а как тут без находящегося в заключении зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна, прославляющего тавушцев, «борющихся против лишения Родины».

При этом он призывает поддержать движение провокаторов всеми жителями Армении в целях «предотвращения развала нашего государства», поскольку «конспирологический план ложной демаркации границы и сдачи наших территорий Азербайджану включает и другие приграничные области, города и села». Вот так вот. Оказывается, развал Армении начинается с возвращения Азербайджану исторических земель, в свое время оккупированных армянскими боевиками. Хотя, без сомнений, этот самый развал начинается с болезненных амбиций и нежелания отказаться от идей реваншизма. Получается, Азербайджан молча должен был терпеть оккупацию и не вести деятельность по возвращению своих исконных территорий по той простой причине, что оккупанты посчитали возможным считать своими не принадлежащие им азербайджанские территории?

Под эту эйфорию реваншизма постепенно начинают подстраиваться и другие структуры. Так, на поверхности появилась некая организация, именуемая «Зов сыновей» (не путать с «Зовом предков» индейцев), присоединившаяся все к той же пресловутой инициативе «Тавуш во имя родины». Причем в своем заявлении члены этого «Зова» также открыто высветили лидирующую роль армянской церкви в продолжающихся провокационных событиях, заявив о поддержке «соотечественников, охраняющих ворота Тавуша и мать-церковь, которая взяла на себя руководство антитурецкой борьбой Армении. Мы не рядом с церковью, а внутри ее, как дети ААЦ». Читаешь и диву даешься. Опять тот самый болезненный круговорот психологической ущербности. Вновь и вновь антитурецкая и антиазербайджанская истерия, нескрываемая злоба, помноженная на политико-географическую безграмотность. Весьма симптоматично, что, очерчивая в своем заявлении «долгом каждого армянина» быть «рядом с движением», члены «Зова» фактически призывают объединиться вокруг церковных лидеров. Таким образом, армянская церковь стала не просто антипашиняновской оппозицией, но и реализует интересы тех сил, включая и внешних игроков, которые пытаются торпедировать усилия на подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В общем и целом, на протяжении всей армянской истории Эчмиадзин часто инициировал провокационные шаги в регионе, направленные против Азербайджана и Турции. Не сходят армянские иерархи с этого пути и в настоящий период.

Теймур Атаев