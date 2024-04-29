16-летний сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа имени Путина

222 Просмотров

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.

О его назначении сообщил Кадыров-старший в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава республики, данное решение было принято по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова. Отмечается, что Адам Кадыров «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета». В связи с этим, считает Рамзан Кадыров, его сын отлично справится с возложенными обязанностями.

Это не первая должность 16-летнего Адама Кадырова. В декабре 2023 года он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

До этого Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель перед этим он принял должность начальника Службы безопасности главы республики.

Кроме того, 5 ноября 2023 года Адам Кадыров был назначен на «ответственную должность»: он стал начальником отдела безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров занимал эту должность при своем отце Ахмате Кадырове.

В феврале 2021 года Адама Кадырова назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Свои первые выборы он выиграл в 13 лет. По словам главы Чечни, из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 процента).

Осенью 2023 года Адам Кадыров получил пять орденов и медалей за пять недель. Награждения стартовали в начале октября, после публикации Рамзаном Кадыровым видео избиения его 15-летним сыном арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

Сперва ему присвоили звание Героя Чечни. Затем глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов вручил ему орден за заслуги перед республикой, муфтий КЧР вручил ему орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики.