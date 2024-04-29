«Джоконда» получит «собственные апартаменты»

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Знаменитому шедевру мастера эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи «Моне Лизе» или «Джоконде» планируют предоставить отдельное помещение в Лувре.

Такой шаг позволит посетителям, многие из которых приходят в Лувр только ради культовой картины, получить больше впечатлений, рассказала президент Лувра Лоранс де Карс в интервью телерадиокомпании France Inter.

«Всегда обидно, когда посетителям не оказывают наилучшего приема, и это касается Моны Лизы», – отметила она.

«Сегодня мне кажется необходимым найти лучшее решение», – сказала президент Лувра, добавив, что знаменитый парижский музей находится в контакте с министерством культуры по поводу возможных решений.

В настоящее время «Мона Лиза» защищена прочным стеклом и находится в крупнейшем, 711-м зале Лувра, но шедевр Да Винчи там не единственный.

Здесь представлены работы венецианских мастеров XVI века, а в другом конце зала висит самая большая картина Лувра – «Свадьба в Кане» Паоло Веронезе.