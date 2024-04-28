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СМИ: Ереван помогает Москве обходить санкции Запада

СМИ: Ереван помогает Москве обходить санкции Запада

Ереван помогает Москве обходить западные санкции. Об этом пишет издание Modern Diplomacy.

«Из данных европейской торговли следует, что экспорт в такие страны, как Армения, с февраля 2022 года резко возрос, что свидетельствует о том, что эти страны служат каналом для России и помогают ей обходить санкции», – отмечается в сообщении.

«Согласно анализу данных, проведенному британским телеканалом Sky News, европейские компании экспортируют оборудование и технику на сотни миллионов долларов, которые почти наверняка попадают в Россию, подрывая официальный режим санкций и укрепляя военную машину Владимира Путина», – пишет Modern Diplomacy.

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