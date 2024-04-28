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За однополые отношения в Ираке можно будет загреметь в тюрьму на 15 лет

За однополые отношения в Ираке можно будет загреметь в тюрьму на 15 лет

Парламент Ирака принял закон, криминализирующий однополые отношения. Об этом сообщает Reuters.

В законе говорится, что он направлен на «защиту иракского общества от морального разврата и призывов к гомосексуализму». Документ поддержали в основном консервативные шиитские партии, которые образуют крупнейшую коалицию в парламенте Ирака.

Закон запрещает однополые отношения, за нарушение грозит тюремное заключение со сроком не менее 10 лет. Максимальное наказание — 15 лет. Документ также предусматривает лишение свободы на срок не менее семи лет за пропаганду гомосексуализма или проституции. Для тех, кто решил изменить свой «биологический пол», и мужчин, которые носят женскую одежду, предусмотрено до трех лет тюрьмы.

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