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Главное Культура

Известно содержание нового фильма о Бриджит Джонс

Известно содержание нового фильма о Бриджит Джонс

В четвёртой части фильма «Дневник Бриджит Джонс» зрители не увидят Колина Фёрта, игравшего Марка Дарси. По сюжету выясняется, что он умирает, а Джонс, которую играет Рене Зеллвегер, остаётся с двумя детьми. Однако у главной героини появится новое увлечение, пишет Daily Mail.

Главную роль исполнит 27-летний актёр Лео Вудалл, сыгравший во втором сезоне «Белого лотоса» и в сериале «Один день» от Netflix. Известно, что Джонс будет не совсем похожа на себя прежнюю: вместо неуклюжей женщины зрители увидят уверенного в себе человека, который берёт инициативу в свои руки.

«В новом фильме Бриджит будет настоящей пумой и будет видно, как активно она начинает отношения с более молодым персонажем, которого играет Лео. Он в восторге от этой роли её нового любовного увлечения», — рассказал изданию инсайдер.

Фильм появится на экранах ко Дню всех влюблённых в 2025 году. По мнению актёра Хью Гранта, это лучшая часть из всех четырёх.

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