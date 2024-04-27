Гражданина Зимбабве приговорили к более чем 3000 лет тюремного заключения

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Гражданин Зимбабве получил в ЮАР по приговору суда 3 376 лет тюремного заключения. Об этом сообщила зимбабвийская газета The Herald.

По ее данным, 59-летний Джеремия Ньяша Мусивачо Дубе и еще несколько его соотечественников оказались среди группы преступников, которые получили в высоком суде провинции Гаутенг в Претории в общей сложности 10 939 лет тюрьмы по 391 пункту обвинения – от отмывания денег до мошенничества и подделки документов.

В действительности Дубе надо отбыть только 65 из 3 376 лет заключения. Его 59-летний соотечественник Мавудзи Максвелл Ндлову получил 3 272 года за решеткой, из них реальными также являются лишь 65 в связи с тем, что суд учел некие смягчающие обстоятельства. Приговоры еще нескольких зимбабвийцев предусматривают заключение на срок менее 100 лет, при этом в действительности отбыть им придется по 15 лет.

Часть обвиненных избежали наказания, пойдя на сотрудничество со следствием.