Кремль поддерживает продолжение контактов между Баку и Ереваном |
Reuters: До конца мая РМК покинет Карабах |
Сотрудник ANAMA пострадал при взрыве мины в Шушинском районе |
В ближайшие дни жители села Сус вернутся на родную землю (фото) |
Киев ударил по военному аэродрому и НПЗ в Краснодарском крае (обновлено) |
Напавший на Фазиля Мустафу планировал теракты в госучреждениях |
Турецкий сейсмолог прогнозирует мощное землетрясение в Стамбуле |
Коротченко: Ходжалинский геноцид – это установленное преступление |
Спецслужбы США заявили о непричастности Путина к ликвидации Навального |
Главное Странности

Гражданина Зимбабве приговорили к более чем 3000 лет тюремного заключения

Гражданина Зимбабве приговорили к более чем 3000 лет тюремного заключения

Гражданин Зимбабве получил в ЮАР по приговору суда 3 376 лет тюремного заключения. Об этом сообщила зимбабвийская газета The Herald.

По ее данным, 59-летний Джеремия Ньяша Мусивачо Дубе и еще несколько его соотечественников оказались среди группы преступников, которые получили в высоком суде провинции Гаутенг в Претории в общей сложности 10 939 лет тюрьмы по 391 пункту обвинения – от отмывания денег до мошенничества и подделки документов.

В действительности Дубе надо отбыть только 65 из 3 376 лет заключения. Его 59-летний соотечественник Мавудзи Максвелл Ндлову получил 3 272 года за решеткой, из них реальными также являются лишь 65 в связи с тем, что суд учел некие смягчающие обстоятельства. Приговоры еще нескольких зимбабвийцев предусматривают заключение на срок менее 100 лет, при этом в действительности отбыть им придется по 15 лет.

Часть обвиненных избежали наказания, пойдя на сотрудничество со следствием.

Теги:
Из этой рубрики
Гражданина Зимбабве приговорили к более чем 3000 лет тюремного заключения
Странности

Гражданина Зимбабве приговорили к более чем 3000 лет тюремного заключения

2024/04/27, 14:19
В России 9-классницу приговорили к 3,5 годам колонии за антиправительственный лозунг на заборе
Странности

В России 9-классницу приговорили к 3,5 годам колонии за антиправительственный лозунг на заборе

2024/04/26, 12:40
МИД: У Индии хорошие отношения с Ереваном и Баку, но важен и оборонный экспорт
Странности

МИД: У Индии хорошие отношения с Ереваном и Баку, но важен и оборонный экспорт

2024/04/25, 22:58
Россия пригрозила ударом по Польше
Странности

Россия пригрозила ударом по Польше

2024/04/25, 21:02
Мария Захарова обвинила Санду в трусости
Странности

Мария Захарова обвинила Санду в трусости

2024/04/25, 20:14
Лукашенко признался в "обнимашках" с ядерной боеголовкой
Странности

Лукашенко признался в «обнимашках» с ядерной боеголовкой

2024/04/25, 15:50
Макрон заявил, что Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией
Странности

Макрон заявил, что Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией

2024/04/25, 15:44
Сценарий абсурда: как пиар Варданяна приобретает масштабы и при чем тут американская Edelman
Странности

Сценарий абсурда: как пиар Варданяна приобретает масштабы и при чем тут американская Edelman

2024/04/25, 12:19
В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции (фото, видео)
Странности

В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции (фото, видео)

2024/04/23, 21:28