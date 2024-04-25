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Фаталиева захватила лидерство на первенстве континента по шахматам

Фаталиева захватила лидерство на первенстве континента по шахматам

На Родосе (Греция) продолжается чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Азербайджан на ЕВРО представляют Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Сабина Ибрагимова, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Нармин Абдинова и Сабина Рзалы, сообщает «Азериспорт».

В 6-м туре Фаталиева, Бейдуллаева, Баладжаева, Мамедзаде, Ибрагимова и Гаджиева победили. Рзалы и Абдинова сыграли вничью. Аллахвердиева и Мамедова проиграли.

Фаталиева набрала 5,5 очков и по-прежнему лидирует. Бейдуллаева имеет 5 очков, у Мамедзаде, Баладжаевой и Ибрагимовой – по 4,5 очка.

В целом в чемпионате участвуют 150 шахматисток, которые сыграют в 10 туров. Чемпионат завершится 29 апреля.

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