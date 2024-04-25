Сценарий абсурда: как пиар Варданяна приобретает масштабы и при чем тут американская Edelman

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Пропагандистская кампания в отношении Рубена Варданяна, бывшего лидера сепаратистов в Карабахе, который сейчас находится в тюрьме в Азербайджане, набирает обороты. Цель кампании проста: она направлена на его освобождение и «героизацию». К примеру, накануне CNN посвятил свою программу Азербайджану. Известный ведущий канала, Кристиан Аманпур, пригласил в эфир Давида Варданяна, сына Рубена Варданяна. Давид, в свойственной себе манере, принялся критически высказываться об условиях содержания отца и других вопросах. К истеричному процессу с целью добиться освобождения преступника Варданяна привлечены известные PR-компании мира.

Известно, что в их числе Edelman – американская консалтинговая фирма по связям с общественностью и маркетингу. Именно эта компания активно работает над созданием имиджа Рубена Варданяна как «миротворца», «голубя мира». Помнится, как Варданян организовал аналогичную кампанию, когда был в Карабахе: Баку обвиняли в «уморении голодом» сепаратистов, блокаде — к процессу были подключены многие мировые СМИ. В конце же, когда сепаратистский режим пал, всплыла ложь: выяснилось, что амбары были полны продовольствием и хунта морила голодом людей лишь для того, чтобы придать драматичности ситуации.

Мы действительно живем в мире парадоксов. Обратите внимание: человека, который поддерживал сепаратизм в Азербайджане, нелегально прибыл в Карабах, участвовал в закупке оружия и боеприпасов для сепаратистов, выступал неоднократно с угрожающими заявлениями в адрес Азербайджана, сегодня всерьез собрались номинировать на «Нобелевскую премию мира».

Цепочка следующая: сначала он становится кандидатом на Нобелевку, а сразу после этого якобы начинает голодовку, после чего члены его семьи начинают мелькать на разных медиа-платформах.

Варданян поддерживал сепаратизм не только в Азербайджане. Буквально вчера стало известно, что 18 депутатов Верховной Рады Украины выступили с протестом против выдвижения на Нобелевскую премию мира Рубена Варданяна. Как напоминают украинские законодатели в своем обращении под красноречивым заголовком, «Украина против выдвижения преступника Рубена Варданяна как номинанта на Нобелевскую премию мира!», 23 апреля 2023 года СБУ включила Рубена Варданяна в базу данных «Миротворец». В обращении депутатов указывается, что Рубен Варданян «финансирует и поддерживает войну России против Украины». Также украинские депутаты указывают, что «в 2022 году 46 членов Конгресса США призвали ввести персональные санкции против Рубена Варданяна», а еще в 2019 году 22 депутата Европарламента выступили с инициативой ввести санкции против Варданяна как одного из соратников Кремля.

Пожалуй, весь абсурд заключается и в другом: открытого агента Кремля поддерживают западные круги! О связях Варданяна с главой USAID Самантой Пауэр известно всем. Азербайджан атакуют по всем фронтам. К пиар-кампании против Баку подключен даже кандидат в президенты США Роберт Кеннеди младший. Посмотрите на его обращение: «После этнической чистки в Арцахе Азербайджан все еще удерживает гражданское политическое руководство Арцаха: его бывших президентов, министров и членов парламента, а также десятки других людей в качестве заложников, чтобы вынудить Армению к дальнейшим территориальным уступкам».

Забавно читать весь этот абсурд. Все это равносильно тому, как если бы выступили с открытой поддержкой глав сепаратистов Донбасса и призвали Украину перестать воевать за свою целостность. Или, к примеру, выдвинули Пасечника и Пушилина на Нобелевку.

Тем временем редакция направила запрос в компанию EDELMAN. Мы спросили: как вышло, что американская компания поддерживает российского олигарха, который напрямую поддерживает сепаратизм, в частности в Украине?

М.Салимов