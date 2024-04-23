Контрасты Карачи: AZAL открыл уникальный рейс

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В день предстоящего вылета меня терзали сильные сомнения о верности моего решения, я был полон волнений, сердце было окутано туманной пеленой. В то же время мною двигало стремление познать неизведанное. Словом, любопытство и страх боролись между собой. Я сидел перед монитором и жадно впитывал информацию, которая бурным потоком обрушилась на меня из Сети, и мои сомнения с каждым часом росли. Ведь информация чаще была негативной, нежели позитивной: результаты поисков выдавали лишь контуры разрухи и нищеты, которые, в свою очередь, приводили к преждевременным суждениям. Внутренний голос пытался склонить к тому, чтобы я отказался от предстоящего путешествия. Но что-то необъяснимое влекло меня за собой, отдаляя от инстинкта самосохранения, который так силился удержать меня на месте. Решение принято, и воздушный корабль уже поднимался высоко в небеса, унося меня куда-то далеко от родной земли. Теперь лишь оставалось смириться с решением и встретить будущее в городе, о котором я слышал так много противоречивого…

Город, о котором мечтают и которого так боятся. Место, где роскошь переплетается с нищетой, а хаос соседствует с порядком. Взрыв ярких красок атаковал мой разум, поставленный на автопилот, отключив его на время и не тронув лишь чувства, чтобы ничто не мешало мне в полную силу ощущать всю красоту жизни. Так началась моя встреча с Карачи – мегаполисом контрастов, умеющим жить и дышать в присущем только ему особенном ритме.

Никогда ранее я не видел такого большого количества птиц. Это место, где каждое утро пробуждается не только его население, но и многочисленные обитатели неба, особенно соколы, заполняющие воздушное пространство своими криками, создавая таким образом уникальную симфонию городской жизни и природы. Раскрыться Карачи спешит под звуки их крыльев, показывая, что жизнь – не есть суета и шум городского транспорта, это полная гармония с природой.

Слова Али, охранника отеля, звучали как мягкий призыв к покою и умиротворению. Он убедил меня, что не стоит бояться соколов.

Но при всей своей яркости красок Карачи не столь безопасен, он особенный: повсюду снуют вооруженные люди, охранники, не давая забыть о реальных угрозах, притаившихся за углом.

Карачи – бывшая столица Пакистана, но сегодня он остается крупнейшим городом страны, важным торговым узлом и центром промышленности, олицетворением бесконечного движения и энергии. И, как утверждает Джахан Зеб Хаваджа, глава крупного турагентства Zeb Travels, Карачи не перестает привлекать внимание туристов, особенно после открытия прямого рейса из Баку. Это новый виток в развитии туризма между странами, среди которых особенно востребовано азербайджанское направление. Что может быть лучше, чем насыщенный культурный обмен и возможность открыть для себя новые горизонты?

«Карачинцы, да и в целом пакистанцы очень любят Азербайджан. А открывшийся прямой рейс Баку-Карачи создает возможность для развития туризма между странами. Азербайджан – очень привлекательное направление для туристов из Пакистана, даже выгоднее, чем Турция. Раньше приходилось лететь в Баку транзитом, но сейчас все изменилось», – говорит он.

В сердце Карачи, где городская суета смешивается с дыханием истории, возвышается величественный мавзолей Джинны — символ вечного уважения и памяти к основателю Пакистана, Мухаммаду Али Джинне.

Мухаммад Али Джинна, мусульманский политик и один из ключевых деятелей разделения Британской Индии, считается не только лидером, но и символом борьбы и стремления к свободе. Его портреты, фотографии — как отражение истинного уважения и почета, почти по во всему городу. При посещении мавзолея туристов встречает почетный караул, устраивающий небольшое представление в честь своего лидера. На территории мавзолея, среди множества экспонатов и исторических артефактов, можно обнаружить не только усыпальницы других политических деятелей, но и личные предметы, связанные с жизнью Мухаммада Али Джинны.

Комплекс находится на обширной территории и окружен живописной природой.

Но история Карачи не ограничивается лишь мавзолеем. Здание национального банка, когда-то именовавшееся «Имперский банк Индии», теперь превращено в музей, где каждый шаг пронизан духом времени. Здесь, среди старинных купюр и машин для печати денег, раскрывается история возникновения денег и развития финансового мира региона. Такие величественные памятники архитектуры и музейные экспозиции не только восхищают своей красотой, но и приглашают нас погрузиться в исторические дебри, раскрывая перед нами тайны прошлого и помогая лучше понять суть современности.

Кстати, пост-терминалы в Пакистане появились еще в 1980-е годы.

В своей величественной красоте Дворец Мохатты в Карачи стоит как свидетель вековой истории – воплощение преемственности времени и событий. Заложенный в 1927 году бизнесменом Шивратаном Чандраратаном Мохаттой этот дворец начинал свой путь как летняя резиденция, убаюканная шепотом листьев и музыкой летнего ветра.

Однако с течением времени судьба дворца переплелась с историей нации. После раздела Британской Индии он стал свидетелем перемен, приютив в своих стенах Министерство иностранных дел новообразованного Пакистана. Позднее, когда министерство было переведено в Исламабад, дворец стал свидетелем новой эпохи, в его стенах создавалась история. Переданная во владение Фатиме Джинне, младшей сестре Мухаммада Али Джинны, дворец приобрел новое значение. Под ее заботливым взором он стал не только местом памяти и уважения, но и свидетелем силы и стремлений нации. После смерти Фатимы Джинны дворец был приобретен правительством провинции Синд. Сегодня в его залах проходят выставки.

А Институт искусств в Карачи, воплощение красоты не только в произведениях искусства, но и в своем архитектурном облике. Здание, увенчанное ажурными завитками, колоннами и воротами в восточном стиле, словно олицетворение гармонии и эстетики.

И это место, где креатив встречается молодежью с размахом и страстью к искусству. Здесь, как говорится, среди уютных уголков и вдохновляющих атмосфер, бурлят идеи, зарождаются новые проекты, и расцветают таланты.

Фрир-Холл — это настоящая жемчужина британского наследия, пронесшая через века свой аристократический шик и историческое величие. Здание— не только архитектурный артефакт, но и место, где история сталкивается с современностью, а культурное наследие оживает в диалоге с современными течениями и интересами.

Вдоль Фрир-Холл проложен прекрасный парк, где молодежь наслаждается отдыхом, создает разнообразные видеоролики для TikTok, дети весело проводят время на горках, а некоторые любители здорового образа жизни занимаются пробежками.

Насчет шорт: носить их здесь не советуют, но всегда найдутся те, кто готов ломать стереотипы и подчеркивать свою индивидуальность.

Карачи — огромный город с многомиллионным населением. Здесь действительно много людей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, но нельзя сказать, что город состоит исключительно из трущоб и нищеты.

В этом многонациональном мегаполисе существует разнообразие: от крупных ресторанов, впечатляющих своим восточным дизайном и расположенных на побережье Аравийского моря, до живописных районов с красивой архитектурой и ухоженными скверами.

Примечательно, что в городе несколько современных моллов, а один из них – Dolmen Mall по своим размерам превышает бакинские. А цены в них не для среднего бакинского покупателя.

Кстати, еда тут славится своим многообразием приправ и острыми вкусами. Буду честен: кухня чисто на любителя, лично мне она не пришлась по вкусу.

Отдельная тема – автобусы. Это настоящее художественное произведение на колесах. Владельцы автобусов вкладывают огромные средства в их тюнинг, чтобы не только продемонстрировать свой статус, но и привлечь пассажиров. Этот подход действительно эффективен. Многие, как 29-летний Мехран, внимательно изучают внешний вид автобуса, прежде чем сесть в него. Если автобус украшен яркими красками и оригинальным дизайном, они предпочитают путешествовать на нем. Ярко разукрашенный автобус дарит радость и восторг не только пассажирам, но и всем, кто видит эти творения на дорогах Карачи.

Этот подход действительно эффективен. Многие, как 16-летний Мехран, внимательно изучают внешний вид автобуса, прежде чем сесть в него. Если автобус украшен яркими красками и оригинальным дизайном, они предпочитают путешествовать на нем. Ярко разукрашенный автобус дарит радость и восторг не только пассажирам, но и всем, кто видит эти творения на дорогах Карачи.

Здесь каждый день разворачивается настоящее представление на колесах: мастерские маневры водителей между роскошными автомобилями и громадными грузовиками напоминают акробатическое выступление на арене – идеальное вождение при отсутствии правил. Звуки гудящих автомобилей и нервные сигналы создают атмосферу хаоса, но в этом хаосе ощущается определенная организованность, словно каждый водитель двигается под взмахи палочки невидимого дирижера.

Пешеходные переходы кажутся отсутствующими, но достаточно поднять руку, и водители сделают все, чтобы вы могли спокойно пересечь дорогу. Этот город — живой, пульсирующий организм, где каждый участник дорожного движения вписывается в общий ритм, создавая неповторимую атмосферу уличного марша. Вождение в Карачи — это настоящее удивление! Мопеды без зеркал, и все же ни одного ДТП!

Мы также посетили Джахан Зеба Хаваджа в его доме на Французском пляже в Карачи. В выходные простые жители предпочитают проводить время на обычном побережье, хотя купание здесь не слишком распространено. На Французском же пляже туристы могут спокойно купаться в шортах и купальниках.

Интересно, что цена за сотку земли здесь составляет примерно 150 тысяч долларов, но ни один из владельцев домов не заинтересован в продаже своей недвижимости.

Кстати, на Французском пляже недвижимостью владеют богатеи, которые приезжают сюда на выходные, что вроде бакинских дач. Некоторые из них имеют прислугу из Африки. Рядом с нами, к примеру, отдыхали люди, у которых было восемь собак разных пород. На пляже также «тусуется» молодежь: здесь можно встретить людей с татуировками и местных хиппи.

В Карачи впечатляющие закаты становятся настоящим напоминанием о ценности времени и любви в нашей жизни.

Однако настоящее богатство этого города — его жители! Удивительные люди, особенно те, которые еле сводят концы с концами. Их оптимизм просто поражает. Жители, подобно соколам, обладают гордым духом и непоколебимой самооценкой! В сравнении с Баку, где редко можно встретить улыбающиеся лица, в Карачи все совсем иначе. Эти люди находят радость в простых, казалось бы, вещах и особенно ценят любовь к Азербайджану. Здесь нас принимают с теплом и радостью, будь то старшие или молодежь. Скажешь, что ты из Азербайджана, и сразу услышишь: «О, Азербайджан! Братская страна». Это прекрасно демонстрирует дух дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

Преданный духу гуманизма Гаджи Зейналабдин Тагиев принял на себя важную миссию спасения, приобретая вакцины и направляя их в регионы, где проживало мусульманское население, во времена, когда пандемия бушевала силой страшной. Его добрые дела стали вехой в истории международной солидарности и помощи. Фонд Гейдара Алиева, продолжая этот великую миссию, вложил усилия в разнообразные гуманитарные проекты, превращая слова в действия. От строительства школ до оказания медицинской помощи, каждый жест стал глотком надежды и поддержки для тех, кто очень нуждался.

Прививки, стипендии, помощь в затруднительных ситуациях — это лишь малая часть того, что Фонд сделал для укрепления и расширения связей добра и сотрудничества между нашими народами. Через воплощение этих ценностей в жизнь мы вместе создаем мир, где забота и поддержка не знают границ.

За выдающиеся заслуги и значительный вклад в развитие сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном президент Пакистана наградил Мехрибан ханум Алиеву орденом Hilal-e-Pakistan. Это заслуженное признание ее личного вклада в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами на протяжении многих лет.

Амер Саид Миан, председатель группы Mian’s Group и главный торговый агент AZAL в Пакистане, подчеркивает, что его страна является ключевым рынком для «Азербайджанских авиалиний» благодаря стратегическому расположению, крепким культурным связям и растущему спросу на авиаперевозки между двумя странами.

«Динамично развивающаяся экономика Пакистана и увеличивающийся туризм делают его привлекательным местом для авиакомпаний, стремящихся расширить свои маршруты. Мы постоянно анализируем рынок, его эффективность и потребности, и готовы, если появятся возможности, дополнительно расширить наше присутствие, увеличить пропускную способность или усовершенствовать наши пассажирские услуги», – говорит он.

Важно отметить, что AZAL будет выполнять рейсы между Баку и Карачи дважды в неделю: из Баку в Карачи по четвергам и воскресеньям, а в обратном направлении — по понедельникам и пятницам.

В целом, Карачи стал третьим городом Пакистана в маршрутной сети AZAL и признается одним из важнейших экономических, исторических и культурных центров страны. Открытие маршрута Баку-Карачи-Баку, как утверждают в компании, будет способствовать дальнейшему укреплению связей между Азербайджаном и Пакистаном, а также расширению возможностей бизнеса и туризма. Авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы в Исламабад, столицу Пакистана, и Лахор, еще один крупный город страны.

Три дня здесь — лишь мгновенье в вечности его разнообразия. Подводя итог, можно сказать, что Карачи — город контрастов, который может не привлекать люксовым туризмом, но посетить его стоит, чтобы хотя бы раз в жизни ощутить ту волшебную атмосферу и прочувствовать его уникальный дух. И когда мы видим такое проявление любви и поддержки со стороны пакистанского руководства в тяжелые времена, в 44-дневную Отечественную войну, это подтверждает искреннюю дружбу. Это доказывает, что слова экс-премьера Пакистана Имран Хана о готовности отправить 100-тысячную армию в Азербайджан – не пустые обещания, а искреннее выражение солидарности и поддержки.

Э.Мустафаев