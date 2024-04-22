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Конгрессмен Суолуэлл: Помощь Украине – это хорошо для экономики США

Конгрессмен Суолуэлл: Помощь Украине - это хорошо для экономики США

Большая часть денег, выделяемых для Украины, тратится в США и «спасает жизни американцев». Об этом заявил член Палаты представителей США, республиканец Эрик Суолуэлл, который голосовал за пакет помощи Киеву.

«Помощь Украине полезна не только для Украины. Это хорошо для нашей экономики», – сказал конгрессмен.

По его словам, пятьдесят семь процентов ранее утвержденной для Украины экстренной помощи фактически было потрачено в США.

«Около трети этих денег было потрачено на пополнение наших собственных запасов после выплат Украине. Еще четверть этой суммы была потрачена на производство систем вооружения для них и обучение украинских солдат тому, как ими пользоваться», – заявил Суолуэлл.

«Помочь Украине сейчас стоит меньше крови и денег, чем ждать, пока Россия вторгнется к соседу по НАТО. И, кстати, мы создаем много рабочих мест и спасаем при этом множество жизней американцев. Это сделка, за которую мы все должны болеть», – добавил он.

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