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Дочь Питта и Джоли настаивает на примирении родителей

Дочь Питта и Джоли настаивает на примирении родителей

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло призвала родителей помириться по случаю своего 18-летия. Об этом сообщает Life&Style.

В частности, 27 апреля Шайло Джоли-Питт станет совершеннолетней и вместо подарка она просит своих звездных родителей наконец положить конец ожесточенной и бесконечной войне за раздел имущества после развода.

«Раньше Шайло молчала об этом, но теперь она занимает определенную позицию и говорит им обоим, что им нужно разобраться в своих отношениях и повзрослеть», – признался инсайдер.

По информации издания, наследница артистов устала от постоянных разборок между родителями, за которыми ей приходится наблюдать.

«Шайло надоели их ссоры, и она требует, чтобы они нашли способ ладить или по крайней мере были вежливы друг с другом. Она умоляет их сделать это ради нее», – сообщил инсайдер.

По его словам, раньше Шайло молчала об этом. Но сейчас, в отличие от своих братьев и сестер, она занимает активную позицию.

Стоит отметить, что отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта в последние несколько лет были напряженными. Бывшие супруги до сих пор находятся в судебном процессе из-за имущества и опеки над детьми.

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