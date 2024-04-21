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Патриарх Кирилл не в курсе, почему ему запретили въезд в ЕС

Патриарх Кирилл не в курсе, почему ему запретили въезд в ЕС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Евросоюзу не напугать его санкциями, в том числе запретом на въезд во все страны объединения. Об этом он сказал после литургии в храме Чуда Архангела Михаила в Хонех.

«Запрещают выезжать на территории Европы патриарху – персона нон грата. Почему? Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал?» – задался вопросом предстоятель РПЦ (цитата по ТАСС).

По мнению патриарха, санкции против него связаны с тем, что он возглавляет народ и церковь, «которая идет по иному цивилизационному пути развития, и мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим».

«Может быть, потому что мы представляем сильную альтернативу, и запрещают патриарху ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать», – заметил патриарх, напомнив, что за свою жизнь посетил более 120 стран мира. «Все видел, слышал, имею опыт вполне достаточный, чтобы с этим опытом прожить остаток своей жизни», – заключил Кирилл.

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