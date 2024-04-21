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«Красная шапочка» подверглась преследованию 60-летнего поклонника

«Красная шапочка» подверглась преследованию 60-летнего поклонника

Несколько лет назад актрису Яну Поплавскую преследовал навязчивый поклонник. Об этом звезда фильма «Про Красную шапочку» рассказала в эфире «Центрального телевидения», ее слова приводит «Starhit».

По словам Поплавской, мужчина узнал ее адрес, пришел к квартире и позвонил в звонок. Дверь ему открыл пятилетний сын артистки, после чего незваный гость попытался войти внутрь. Старший наследник актрисы смог скрутить незнакомца и вызвать полицию.

Несмотря на это, поклонник не успокоился. Он начал регулярно писать письма с признаниями в любви и другими вещами, которые пугали Поплавскую. Однако на этом мужчина не остановился.

«Несмотря на кодовые замки, на лестничкой клетке стали появляться похоронные инсталляции — например, стакан, кусок черного хлеба. На клумбе этот человек вырыл небольшую могилу, сделал крест и пытался поставить на него мою фотографию», — рассказала актриса.

После этого она обратилась в полицию. Стражи порядка сидели в засаде и, спустя время, задержали поклонника. Им оказался 60-летний слесарь. После обследования его поместили в психиатрическую лечебницу.

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