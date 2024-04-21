Захарова угрожает США

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Действия Соединённых Штатов как фактической стороны конфликта в Украине получат решительный отпор. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новую многомиллиардную помощь Киеву, которую накануне одобрила Палата представителей США.

По её словам, правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим Владимира Зеленского вооружениями, «чтобы тот был способен воевать до последнего украинца». Как напомнила дипломат, Киев, выполняя эти установки, продолжает, в частности, террористические атаки на мирные объекты в РФ, а также диверсионные вылазки и убийства российских журналистов. Для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных активов РФ, на что в Конгрессе дают «зелёный свет» администрации Джо Байдена.

Захарова также указала, что Белый дом делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы армия Украины «продержалась хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена». Ради этого продлевается агония Зеленского и его окружения, тогда как простых украинцев насильно гонят на убой как «пушечное мясо».

«Действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а всё более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернётся столь же громким и унизительным фиаско США, как в своё время во Вьетнаме и Афганистане», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

В МИД также подчеркнули, что все попытки, направленные на спасение режима Зеленского, обречены на провал, а цели «СВО» будут полностью достигнуты.