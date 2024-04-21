Армяне вновь заблокировали временно оккупированную дорогу (обновлено, видео)

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13:24 Одна из крупных транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки из Армении в Грузию, временно изменила маршрут Ереван-Тбилиси из-за протестов армян.

В настоящее время пассажирские перевозки выполняются по двум альтернативным путям. По первому из них автобусы следуют из Еревана через Абовян, Севан и Дилижан, затем направляются в Ванадзор и через Алаверди достигают границы с Грузией. Этот путь на 30 км длиннее основного маршрута через Ноемберян.

По второму маршруту автобусы идут из Еревана через Апаран, Спитак, Кировакан и Алаверди до границы с Грузией.

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12:09 Армянские жители вновь перекрыли временно оккупированную дорогу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара.

По словам местного жителя Сурена Петросяна, которого цитирует «Спутник», они решили не ждать запланированную на понедельник встречу с вице-премьером Мгером Григоряном после того, как заметили в селе людей, проводящих замеры.

Предлагаем вашему вниманию соответствующие кадры.

