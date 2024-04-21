Нетаньяху попросил Макрона ​​оказать давление на Ливан |
Захарова угрожает США |
Армяне вновь заблокировали временно оккупированную дорогу (обновлено, видео) |
Президент сессии ГА ООН приветствует усилия Азербайджана по ускорению перехода к «зеленой» энергии |
Сотрудники МЧС обнаружили в Куре тело 6-летней девочки, утонувшей вместе с отцом |
Глава МИД Латвии приветствует соглашение между Баку и Ереваном |
Пентагон нарастит группировку военных советников в Украине |
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине |
Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото) |
Главное Спорт

Армяне вновь заблокировали временно оккупированную дорогу (обновлено, видео)

Армяне вновь заблокировали временно оккупированную дорогу (обновлено, видео)

13:24 Одна из крупных транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки из Армении в Грузию, временно изменила маршрут Ереван-Тбилиси из-за протестов армян.

В настоящее время пассажирские перевозки выполняются по двум альтернативным путям. По первому из них автобусы следуют из Еревана через Абовян, Севан и Дилижан, затем направляются в Ванадзор и через Алаверди достигают границы с Грузией. Этот путь на 30 км длиннее основного маршрута через Ноемберян.

По второму маршруту автобусы идут из Еревана через Апаран, Спитак, Кировакан и Алаверди до границы с Грузией.

***

12:09 Армянские жители вновь перекрыли временно оккупированную дорогу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара.

По словам местного жителя Сурена Петросяна, которого цитирует «Спутник», они решили не ждать запланированную на понедельник встречу с вице-премьером Мгером Григоряном после того, как заметили в селе людей, проводящих замеры.

Предлагаем вашему вниманию соответствующие кадры.

Теги:
Из этой рубрики
Ферстаппен выиграл Гран-при Китая "Ф-1"
Спорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Ф-1»

2024/04/21, 14:26
Армяне вновь заблокировали временно оккупированную дорогу (обновлено, видео)
Спорт

Армяне вновь заблокировали временно оккупированную дорогу (обновлено, видео)

2024/04/21, 13:24
Абасов занимает на турнире претендентов последнее место
Спорт

Абасов занимает на турнире претендентов последнее место

2024/04/21, 08:11
Наш гимнаст стал серебряным медалистом Кубка мира
Спорт

Наш гимнаст стал серебряным медалистом Кубка мира

2024/04/19, 23:09
Часы Михаэля Шумахера уйдут с молотка
Спорт

Часы Михаэля Шумахера уйдут с молотка

2024/04/19, 21:41
Муса Гурбанлы уйдет из шведского клуба
Спорт

Муса Гурбанлы уйдет из шведского клуба

2024/04/18, 22:20
Менингит всего за сутки погубил 17-летнюю испанскую спортсменку
Спорт

Менингит всего за сутки погубил 17-летнюю испанскую спортсменку

2024/04/18, 20:16
«Карабах» улучшил положение в мировом рейтинге
Спорт

«Карабах» улучшил положение в мировом рейтинге

2024/04/18, 19:41
Израильские гимнастки пропустят турнир в Баку из-за эскалации на Ближнем Востоке
Спорт

Израильские гимнастки пропустят турнир в Баку из-за эскалации на Ближнем Востоке

2024/04/18, 01:05