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Медведев пожелал США гражданскую войну

Медведев пожелал США гражданскую войну

Бывший российский президент, а ныне заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев болезненно отреагировал на принятие Конгрессом США пакета помощи Украине. В частности, он пожелал США как можно быстрее погрузиться в новую гражданскую войну. Соответствующее сообщение он сделал в Telegram.

«В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков:

а) за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны;

б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны», – написал Медведев.

Он добавил, что Россия победит, несмотря на «61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК».

«Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолётов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведёт наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединённых Штатов Америки», – написал Медведев.

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