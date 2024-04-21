Сотрудники МЧС обнаружили в Куре тело 6-летней девочки, утонувшей вместе с отцом |
Глава МИД Латвии приветствует соглашение между Баку и Ереваном |
Пентагон нарастит группировку военных советников в Украине |
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине |
Гаджиев: COP29 – проявление нашего дипломатического и политического мужества (фото) |
Армяне заблокировали трассу в Баганыс Айрым и Ашагы Аскипара и требуют Пашиняна (обновлено, фото) |
Трамп выступил в поддержку Украины |
В Белом доме пообещали немедленно возобновить поставки оружия Киеву |
Марков: Ильхам Алиев одержал ещё одну бескровную победу |
Главное Культура

В России продолжают лить грязь на Аллу Пугачеву

В России продолжают лить грязь на Аллу Пугачеву

То, что певица Алла Пугачёва покинула страну и разорвала творческие отношения с поэтом-песенником Ильёй Резником, композиторами Раймондом Паулсом и Александром Зацепиным, — это её большое упущение. Как пишет обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий, исполнительница ещё в 1990-е годы забыла, что «королеву делает свита».

По его словам, Пугачёва хоть и не лишена артистического таланта и в былые годы даже отличалась серьёзными вокальными данными, без мэтров советской эстрадной школы никогда не поднялась бы над уровнем районной самодеятельности, что только подтверждает её нынешнее состояние.

«Потому что одно дело, когда для певицы сочиняют музыку Александр Зацепин, Микаэл Таривердиев и Раймонд Паулс, чтобы потом соединить их со стихами Марины Цветаевой, Леонида Дербенёва, Ильи Резника. И совсем другое, когда творчество скатывается до уровня песни про мадам Брошкину или нынешних композиций со строчками «Я плачу на твоём плече, почему ты так красив, иногда невыносим», — пояснил Бабицкий.

Он подчеркнул, что одно из обязательных качеств выдающихся артистов — умение выбирать талантливых авторов и песни, тогда как подобный навык Пугачёвой был утрачен ещё 30 лет назад. По словам эксперта, последние три десятка лет певица только и занималась тем, что сколачивала капитал. В результате у неё появились квартира в элитном доме в центре Москвы, замок в Подмосковье, дача в Истре, подаренная внуку. Сейчас за этим, правда, некому следить: артистка почти не навещает собственные владения.

Эксперт подчеркнул, что лучший период творчества связан с советским временем. Именно тогда она работала с выдающимися эстрадными композиторами и поэтами страны.

Теги:
Из этой рубрики
В России продолжают лить грязь на Аллу Пугачеву
Культура

В России продолжают лить грязь на Аллу Пугачеву

2024/04/21, 09:48
Умер заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко
Культура

Умер заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко

2024/04/20, 20:13
Найдена картина, украденная из галереи Оксфордского колледжа
Культура

Найдена картина, украденная из галереи Оксфордского колледжа

2024/04/20, 18:00
Тейлор Свифт представила новый сборник
Культура

Тейлор Свифт представила новый сборник

2024/04/20, 00:51
Эльчин Азизов станет членом жюри шоу «Маска»
Культура

Эльчин Азизов станет членом жюри шоу «Маска»

2024/04/20, 00:31
Сегодня день рождения легендарной азербайджанской «свекрови»
Культура

Сегодня день рождения легендарной азербайджанской «свекрови»

2024/04/20, 00:02
Азербайджан открыл павильон в Венеции (фото)
Культура

Азербайджан открыл павильон в Венеции (фото)

2024/04/19, 22:52
Швеция во время "Евровидения" закроет воздушное пространство в Мальме
Культура

Швеция во время «Евровидения» закроет воздушное пространство в Мальме

2024/04/19, 18:57
После теракта в «Крокусе» звезды российского шоу-бизнеса повысили зарплату охране
Культура

После теракта в «Крокусе» звезды российского шоу-бизнеса повысили зарплату охране

2024/04/19, 01:00