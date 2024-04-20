Умер заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко

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Заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет.

С 1997 года актер служил в Азербайджанском театре русской драмы.

Омельченко родился в 1976 году в Баку. За время работы в театре актер сыграл в спектаклях «Аленький цветочек», «Сокровища капитана Флинта», «Тайна пещеры Сим-Сим», «Бременские музыканты» и во многих других. Артист также принимал участие в таких кинопроектах, как «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун» и «Не бойся, я с тобой!».

Сообщается, что у артиста были проблемы с сердцем, перед смертью он перенес инсульт.