Швеция во время «Евровидения» закроет воздушное пространство в Мальме

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Воздушное пространство в шведском городе Мальмё будет закрыто на период проведения песенного конкурса «Евровидение-2024». Об этом сообщила общественная телерадиокомпания SVT Nyheter.

Власти города решили пойти на такой шаг, поскольку обеспокоены возможными террористическими атаками и угрозами срыва песенного конкурса.

Поэтому местная полиция обязана будет быстро реагировать на возможные массовые демонстрации и слухи о подготовке международными террористическими организациями комплексных атак. Правоохранители также будут перекрывать воздушное пространство и использовать технологии, чтобы предотвратить полеты беспилотников над местом проведения мероприятия.

«Может быть предпринята попытка сорвать мероприятие. Поэтому будет создана бесполетная зона, а для ее мониторинга мы сможем использовать упомянутую технологическую систему», – отмечает начальник национального управления полиции Пер Энгстром.

Кроме того, будет ужесточен полицейский контроль на улицах. К местной полиции присоединятся вооруженные силы и полиция из Дании и Норвегии, которые будут контролировать всё – от арены до сопутствующих мероприятий, гостиниц и демонстраций.