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После теракта в «Крокусе» звезды российского шоу-бизнеса повысили зарплату охране

После теракта в «Крокусе» звезды российского шоу-бизнеса повысили зарплату охране

Многие российские звезды, в числе которых и Филипп Киркоров, решили увеличить зарплату охране после теракта в «Крокус Сити Холле». Артисты рассчитывают избежать происшествий во время выступлений, пишет «Главный региональный».

Ранее многие исполнители предпочитали нанимать охрану исключительно на время гастролей. В то же время арендовавшим зал для концертов в «Крокусе» приходилось немалые суммы отдавать за обеспечение безопасности. Известно, что ЧОП на площадке был одним из самых дорогих. Теперь ряд звезд нанял вдобавок к личным телохранителям еще и вооруженных охранников.

Промоутер Сергей Лавров рассказал «Комсомольской правде» о том, что певица Валерия заключила договор с ЧОП. Теперь артистке обеспечена защита на всех выходах. Два охранника работают посменно, каждый получает в среднем 150 тысяч рублей в месяц.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что Филипп Киркоров и Григорий Лепс тратят на охрану порядка миллиона рублей в месяц.

«Два профессиональных бодигарда постоянно с ними – и днем, и ночью. Плюс еще 500 тысяч рублей в месяц эти звезды тратят на ЧОП, который охраняет их концерты и мероприятия», — рассказал эксперт.

Бизнесмен и певец Андрей Ковалев добавил, что все звезды стараются тратить на охрану немалые суммы. Так, Тимати платит за услуги от миллиона в месяц. К тому же почти все певцы в райдер добавили пункт о вооруженной охране на корпоративах и концертах.

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