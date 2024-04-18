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Канье Уэст отвесил оплеуху мужчине, пристававшему к его жене

Канье Уэст отвесил оплеуху мужчине, пристававшему к его жене

Известный американский рэпер Канье Уэст обвинён в нападении на незнакомца в Диснейленде в Лос-Анджелесе. Причиной стало его нездоровое внимание к жене музыканта Бьянке Цензори, сообщает Daily Mail.

Журналисты сообщили, что незнакомец подал заявление в полицию на Канье Уэста за то, что тот ударил его в лицо 16 апреля. Сам рэпер придерживается иной точки зрения. По его словам, неизвестный оказывал неуместные знаки внимания его супруге. При этом представители музыканта говорят, что пострадавший распускал руки — хватал её за талию и отправлял воздушные поцелуи. Вмешательства медиков ситуация не потребовала.

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