В России хотят усилить войска в Украине бездомными собаками

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«Отряд» из бездомных собак для военных на «СВО» готовы создать в ХМАО. Об этом изданию Daily Storm cообщили в департаменте внутренней политики региона.

«Ветеринарная служба Югры готова оказать содействие в подборе определенных пород собак, содержащихся в приютах для животных без владельцев на территории автономного округа, в целях их обучения для использования в зоне «СВО», — заявили в ведомстве.

Обучением животных из приютов займется кинолог Ольга Колмогорова из центра «Гром». Власти ХМАО также прокомментировали ее слова о поиске места для работы с животными.

«Обращений Колмогоровой по вопросу предоставления помещения для обучения собак в городе Нефтеюганске не поступало», — говорится в сообщении.

Сама кинолог ранее говорила, что хочет набрать для участия в СВО немецких овчарок на разведение и воспитание. Но можно перевоспитывать и уже взрослых собак с улицы, поясняла она.