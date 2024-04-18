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Байден заявил, что каннибалы полакомились трупом его дяди

Байден заявил, что каннибалы полакомились трупом его дяди

Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Амброуза Финнегана, погибшего в авиакатастрофе в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов.

Слова Байдена передает портал телеканала CNN.

«Мой дядя был  военным авиатором, летал на одномоторных самолетах в качестве разведчика над зонами боевых действий. Его самолет сбили в Новой Гвинее, а тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было много каннибалов», – заявил президент.

По данным телеканала, версия Байдена отличается от официальных заключений Министерства обороны США, согласно которым самолет Финнегана, осуществлявший курьерский рейс, «был вынужден совершить аварийную посадку на воду». По информации Пентагона, три члена экипажа «не смогли выбраться из тонущего самолета».

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