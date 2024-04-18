США разрешили Израилю бомбить Рафах в обмен на ненападение на Иран

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США одобрили потенциальную операцию в Рафахе в обмен на то, что Израиль не будет наносить контрудары по Ирану. Об этом пишет израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на информацию катарского издания Al Arabiy Al Jadeed.

«Премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось получить одобрение США на военную операцию в Рафахе в обмен на то, что Израиль воздержится от проведения широкомасштабной атаки на Иран в ответ на его недавнее нападение. Рассуждения об израильском ответе Ирану противоречат желаниям американской администрации и нереалистичны, учитывая заявления Израиля о том, что США сыграли главную роль в отражении иранской атаки и предотвращении ее успеха», — отметил источник.

Подчёркивается, что Армия обороны Израиля нанесла авиаудары сегодня ночью по нескольким районам, прилегающим к границе между сектором Газа и Египтом. При этом соответствующие должностные лица в Египте были уведомлены перед нанесением некоторых из этих ударов, которые были нанесены по Филадельфийскому коридору в районе, прилегающем к границе с Египтом.