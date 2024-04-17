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Бразильянка попыталась взять кредит на умершего дядю и привезла его тело в банк (видео)

Бразильянка попыталась взять кредит на умершего дядю и привезла его тело в банк (видео)

Жительница Бразилии Эрика де Соуза Виейра Нуньес зашла в отделение банка Рио-де-Жанейро и попросила выдать кредит её родственнику — 68-летнему Пауло Роберто Браге. Женщина пыталась получить 17 тысяч бразильских реалов, однако сотрудники банка заметили странности в поведении пары.

На видео она держит скончавшегося пенсионера за голову и спрашивает: «Дядя, ты слушаешь? Распишись здесь и перестань причинять мне головную боль». После этого она вставляет ручку между пальцами мертвеца и пытается подписать за него договор.

Сотрудники банка вызвали скорую. Врачи подтвердили, что пенсионер умер ещё до визита в отделение. Племянницу арестовали на месте.

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