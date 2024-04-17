«Решение принято». Хикмет Гаджиев о выводе российских миротворцев из Азербайджана

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Решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана принято высшим руководством обеих стран. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ относительно информации о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

«Высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения», – сказал Гаджиев.