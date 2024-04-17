Мелконян: Мы подарили им всю экономику Армении

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Армения была хорошим союзником для России. Об этом заявил депутат парламента Армении от правящей партии Гагик Мелконян.

«Например, мы были должны им $98 млн., a отдали по сделке «имущество в обмен на долг» имущества на $2 миллиарда. Потом мы отдали им всю газовую инфраструктуру, потом, видимо этого оказалось недостаточно, и мы подарили им газовую трубу из Ирана. Мы подарили им всю экономику Армении.

Что еще должна была сделать Армения, чтобы Кремль остался довольным? Мы на все закрывали глаза, говоря, что они обеспечивают нашу безопасность, они обеспечивают безопасность Арцаха. В результате – нет Карабаха, а сейчас еще и на Сюник глаз положили. Мы независимая страна, которая хочет иметь нормальные отношения с Россией», – пожаловался Мелконян.