Азербайджан отреагировал на отзыв посла Франции из страны |
В направлении Товуза перехвачен квадрокоптер китайского производства (фото) |
США и Евросоюз обязались подготовить новую доктрину для вооруженных сил Армении: раскрыты детали |
Зурабишвили обратилась к Макрону |
Украина атаковала один из главных военных аэродромов России, прогремели мощные взрывы (видео) |
Скончался бывший депутат Хады Раджабли |
Коротченко: Даже Вашингтон не смог надавить на Баку – так куда тут Макрону |
Силовики разгоняют и задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео) |
Франция отозвала посла в Азербайджане |
Главное Странности

Зурабишвили обратилась к Макрону

Зурабишвили обратилась к Макрону

Грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступающая против принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния», во вторник обратилась к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть на заседании Евросовета в среду вопрос последних событий в Грузии.

Об этом сообщили журналистам в администрации президента Грузии.

Ранее во вторник Зурабишвили назвала провокацией планы властей Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния». Она также поддержала участников организованной оппозицией акции протеста перед зданием парламента.

Теги:
Из этой рубрики
Зурабишвили обратилась к Макрону
Странности

Зурабишвили обратилась к Макрону

2024/04/17, 10:01
Боррель оправдывается за нежелание Запада отражать удары России по Украине
Странности

Боррель оправдывается за нежелание Запада отражать удары России по Украине

2024/04/16, 22:00
США сторонятся "боевой роли" в Украине
Странности

США сторонятся «боевой роли» в Украине

2024/04/16, 21:49
Посол Ирана пожаловался на гибель армянских оккупантов в Карабахе
Странности

Посол Ирана пожаловался на гибель армянских оккупантов в Карабахе

2024/04/16, 17:21
Иран пытается отвлечь внимание Южным Кавказом
Странности

Иран пытается отвлечь внимание Южным Кавказом

2024/04/16, 17:09
Пашинян пошел на признание: геноцида не было
Странности

Пашинян пошел на признание: геноцида не было

2024/04/16, 11:29
Валуев обозвал Макрона «лягушатником»
Странности

Валуев обозвал Макрона «лягушатником»

2024/04/16, 00:33
Действия в соцсети Х могут стать платными
Странности

Действия в соцсети Х могут стать платными

2024/04/16, 00:18
Кэмерон опасается боев с Россией
Странности

Кэмерон опасается боев с Россией

2024/04/15, 20:17