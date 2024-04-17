Зурабишвили обратилась к Макрону

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступающая против принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния», во вторник обратилась к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть на заседании Евросовета в среду вопрос последних событий в Грузии.

Об этом сообщили журналистам в администрации президента Грузии.

Ранее во вторник Зурабишвили назвала провокацией планы властей Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния». Она также поддержала участников организованной оппозицией акции протеста перед зданием парламента.