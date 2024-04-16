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США сторонятся «боевой роли» в Украине

США сторонятся "боевой роли" в Украине

Соединенные Штаты не намерены принимать на себя «боевую роль» в Украине. Это подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью американской телекомпании PBS.

«Это совершенно другая битва. Президент [США Джо Байден] ясно давал понять, что [американских солдатских] ботинок на земле (в Украине) не будет. Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне в Украине», – сказал представитель Белого дома журналистам.

Он отвечал на просьбу прокомментировать слова Зеленского, который в интервью PBS фактически сокрушался по поводу того, что Израилю союзники «не на бумаге» оказали помощь в отражении удара Ирана, а Украина находится в другом положении.

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