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Пашинян пошел на признание: геноцида не было

Пашинян пошел на признание: геноцида не было

Неожиданный оборот приняла излюбленная тема армян о «геноциде». Точнее, в Армении прозвучали заявления, бросающие тень сомнения на армянскую оценку исторических фактов, на которой они настаивали последние 80 лет. И сделал эти заявления не кто иной, как сам премьер-министр страны Никол Пашинян.

Газета «Грапарак» пишет, что окно Овертона, с целью отрицания «геноцида армян» для того, чтобы поставить этот факт под сомнение и отказаться от предъявляемых к Турции требований, официально открыто. Открытие сделал лично Никол Пашинян, который в субботу прочитал лекцию на тему «Социальная психология Республики Армения» в Школе демократии «Гражданского договора». В Армении предполагают, что Пашинян таким образом соблюдает предварительное условие Турции – отказ от «геноцида» для подписания мирного договора.

«Основная суть часовой лекции заключалась в том, что тему заявлений о «геноциде армян» обострила Россия, точнее СССР, когда начиная с 1946 г., обострились отношения между Россией и Турцией, и было создано НАТО. По словам Пашиняна, СССР организовала возвращение избежавших «геноцида» эмигрантов, что еще более обострило вопрос исковых требований», – пишет армянская газета.

На протяжении всей лекции Пашинян не употребил ни слова «геноцид», ни «Мец Ехерн», ни «несчастье», в котором армяне всегда обвиняли президентов США, избегавших слова «геноцид» в своих посланиях по поводу 24 апреля.

«Спустя день после лекции, член «ГД» Андраник Кочарян продолжил тему Пашиняна, открыто поставив под сомнение факт «геноцида», призвав выяснить и зафиксировать в Османской империи имена всех жертв «геноцида армян». «В конце-то концов, надо иметь список всех жертв. А вдруг окажется больше или меньше 1,5 миллионов, как это принято считать», – разъяснил свою позицию в ходе парламентских брифингов Кочарян», – написало издание.

Что ж, нельзя сказать, что в Армении, наконец-то, возобладал здравый смысл, но все к тому идет. По крайней мере окно Овертона сделает свое дело. Главное, что армяне задались вопросами и  пошли на признание…

Minval.az

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