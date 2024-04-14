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Захарова: Когда Израиль осудил хотя бы один удар Киева по российским регионам?

Захарова: Когда Израиль осудил хотя бы один удар Киева по российским регионам?

Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по стране.

Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

Ей уже ответила официальный представитель МИД РФ Захарова.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц. Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура», — написала она в своем телеграм-канале.

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