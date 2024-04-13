Британскую миссию в Словении возглавит незрячий дипломат

62 Просмотров

Великобритания впервые назначила незрячего дипломата главой дипмиссии, Виктория Харрисон станет послом в Словении, сообщается на сайте МИД королевства.

«Это историческая веха для дипломатической службы Великобритании, министерство иностранных дел назначило первого полностью незрячего британского посла», — говорится в заявлении.

Виктория Харрисон приступит к исполнению обязанностей в августе 2024 года. Она также станет первым послом, которого будет сопровождать собака-поводырь, — лабрадор-ретривер по кличке Отто.

Харрисон поступила на дипломатическую службу в 1997 году, она стала первым работником британского МИД с заявленной инвалидностью после принятия закона о запрете дискриминации людей с ограниченными возможностями.

Сейчас около 15% сотрудников королевского внешнеполитического ведомства имеют заявленную инвалидность. Из них 10% занимают высокопоставленные должности, отметили в МИД.