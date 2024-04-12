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ФБА ответила на обвинения итальянского спортсмена во взяточничестве

ФБА ответила на обвинения итальянского спортсмена во взяточничестве

Федерация борьбы Азербайджана (ФБА) опубликовала заявление в связи с Европейским олимпийским квалификационным турниром, который прошел 5-7 апреля на Национальной гимнастической арене.

Как передает Apasport.az, в заявлении отмечается, что организация соревнований, организованных ФБА при поддержке других спортивных организаций и государственных структур, была высоко оценена.

Отмечается, что президент Всемирного Союза борьбы (UWW) Ненад Лалович в благодарственном письме, адресованном федерации, не случайно подчеркнул, что организационная работа велась на самом высоком уровне, сотрудники и медицинский персонал, волонтеры отнеосятся к работе с максимальной чуткостью, и выразил уверенность в том, что Азербайджан и в будущем будет принимать престижные соревнования по борьбе: «Большой интерес к турниру проявили и представители СМИ. Наряду с местными журналистами, в нашей стране побывали представители зарубежных СМИ, которые в прямом эфире освещали соревнования. Европейский олимпийский квалификационный турнир, на который зарегистрировались в общей сложности более 100 представителей СМИ, транслировался в прямом эфире в разных странах. Интерес фанатов к турниру также был огромным. Особенно в последний день на Национальной гимнастической арене был аншлаг. Это также яркий пример любви к борьбе в нашей стране.

В Европейском олимпийском квалификационном турнире в общей сложности 36 спортсменов в 3 видах борьбы завоевали лицензии на Париж-2024. 5 из этих лицензий в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 125 кг достались Азербайджану. Нейтральные атлеты (Россия и Беларусь) получили в общей сложности 13 лицензий, Турция-3, Грузия, Украина и Германия-по 2, а Венгрия, Польша, Сербия, Болгария, Молдова, Финляндия, Франция, Литва и Румыния-по 1.

В полуфинале в категории до 74 кг Туран Байрамов победил итальянца Франка Чамизо и завоевал олимпийскую лицензию. Однако Чамизо не смирился с поражением и выдвинул серьезные обвинения. Чамизо без каких-либо доказательств заявил, что ему якобы предложили взятку в размере 300 тысяч долларов за поражение в этой встрече.

Отметим, что UWW начал расследование судейства этой встречи, и соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. В то же время мы сообщаем, что Чамизо, согласно правилам Duty to report, должен был немедленно сделать соответствующую запись в протоколе протеста в связи с наличием предложения о взяточничестве. Теперь либо он должен доказать свое утверждение, либо заявить, что оно необоснованно.

Федерация борьбы Азербайджана всегда придерживается принципов честной игры «Fair Play». Мы предпримем юридические шаги против обвинения Чамизо и официально обратимся в Всемирный союз борьбы».

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