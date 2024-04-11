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Сын чиновника блаженствует на Бали и не хочет возвращаться в Россию (видео)

Сын чиновника блаженствует на Бали и не хочет возвращаться в Россию (видео)

Сын бывшего мэра Перми и действующего зампреда правительства Пермского края Алексея Демкина Илья намекнул, что не хочет возвращаться родину. Молодой человек опубликовал в соцсетях кадры своего пребывания на Бали.

«Некоторые меня спрашивают: «Илюха, а ты вернешься в Пермь?» Ребята, вот это мое утро субботы, на хрена мне Пермь?» — заявил сын чиновника.

Как пишет «Главный региональный», молодой человек с начала мобилизации находится за границей. При этом его отец активно призывает своих земляков записываться в ряды ВС России для участия в войне с Украиной.

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