Селену Гомес назвали пенсионеркой

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Певица Селена Гомес вышла на публику в образе в розовых оттенках. Об этом сообщает Daily Mail.

Селена Гомес открыла презентацию румян собственного косметического бренда Rare Beauty в Нью-Йорке. Для выхода на публику она предпочла розовое атласное платье с цветочным узором, пальто в тон и остроносые туфли с бантами. Ей также сделали макияж в пастельных оттенках и укладку с зачесом назад.

Однако поклонники не оценили образ певицы и сравнили ее в комментариях с пенсионеркой Долорес Амбридж из «Гарри Поттера», которая носила вещи только розового цвета.