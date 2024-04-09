Звезда «Сумерек» впервые пошла под венец (фото)

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Американская актриса Элизабет Ризер, наиболее известная по роли Эсми Каллен в киносаге «Сумерки», впервые вышла замуж. Радостной новостью она поделилась в интервью Vogue.

Известно, что ее избранником стал продюсер и композитор Брюс Гилберт, с которым она жила по соседству в районе Сильвер-Лейк в Лос-Анджелесе.

Звездная пара провела атмосферную церемонию в Италии еще в августе 2023 года. Событие было тайным, и на него были приглашены только три подружки невесты.

К алтарю Ризер пошла под звуки мандолины и гитары, а свой первый танец молодожены исполнили под Cucurrucucu Paloma бразильского певца Каэтано Велозу.

«Это был опыт, полный переживания. В тот момент, когда мы произносили супружеские клятвы, с нами произошло нечто необыкновенное, что изменило все. Все время я сдерживала себя, чтобы не заплакать, а потом вдруг начала смеяться. Было так хорошо, что мы остановились в проходе и спонтанно начали свой первый танец. Думаю, это было чистейшей воды счастье во всей моей жизни», – поделилась актриса.

Для радостного события актриса выбрала полупрозрачный стильный наряд от бренда Danielle Frankel и дополнила образ каблуками Manolo Blahnik x Danielle Frankel.