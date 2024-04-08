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Преступника Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира

Преступника Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира

Карабахский преступник Рубен Варданян представлен на Нобелевскую премию мира 2024 года за «благотворительную и гуманитарную деятельность». Об этом сообщили в его ереванском офисе.

27 сентября на пограничном пункте пропуска «Лачин» в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший «должность» так называемого «государственного министра» сепаратистского режима в Карабахе.

Против Рубена Варданяна, который в настоящее время вместе с другими сепаратистами содержится в СИЗО СГБ Азербайджана, выдвинуты обвинения по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Конечно, среди лауреатов Нобелевской премии мира были разные персоны. Достаточно вспомнить Михаила Горбачёва «военного преступника, на совести которого – жестокие карательные акции в Баку, Тбилиси, Вильнюсе и Риге. Но на сей раз авторы «номинации» превзошли сами себя.

Если кто забыл: Рубен Варданян, приехав в Карабах уже после 44-дневной войны, пытался поддержать на плаву сепаратистский проект. Устраивал митинги, куда привозил «массовку» из Еревана. Уже после антитеррористических рейдов Азербайджана 19-20 сентября позировал перед зданием бывшего обкома Ханкенди и призывал к партизанской, то есть террористической войне. И что же — теперь за призывы к террору теперь дают Нобелевскую премию мира? Что ж, подождём, пока на неё выдвинут лидера очередной ячейки ИГИЛ.

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