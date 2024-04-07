Азербайджанский телеканал ознакомит россиян с нашей культурой и историей

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В России зарегистрирован азербайджанский телеканал. Азербайджанский телеканал «Livetvaz» был зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 5 апреля 2024 года.

Руководитель телеканала, член Союза журналистов России, ветеран Первой Карабахской войны Рафик Алиев заявил, что основная цель «Livetvaz» – доносить информацию о культуре и истории Азербайджана на русском языке до российской аудитории: «В России проживает более миллиона азербайджанцев. Наличие у нас собственного телеканала – очень важное событие. В связи с недавними изменениями в российском законодательстве регистрация телеканала – очень сложный процесс. Хоть и с большим трудом, но нам удалось добиться государственной регистрации «Livetvaz». Пока мы осуществляем вещание только через Интернет. «Livetvaz» — российский телеканал, телеканал российских азербайджанцев. Конечно, мы будем действовать по российским законам. Мы поставили перед собой задачу дублировать и показывать азербайджанские фильмы на русском языке, а российские фильмы на азербайджанском языке. У нас уже есть такой опыт, мы озвучили два фильма.

Кроме того, мы ведем переговоры о включении «Livetvaz» в пакет российских телеканалов операторов кабельного телевидения и IPTV в России» (цитата по АПА).

Р.Алиев добавил, что телеканал уже начал работу в тестовом режиме, вещает на двух языках – азербайджанском и русском и показал очень хорошие результаты по итогам мониторинга.