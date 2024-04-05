Трибунал в отношении Путина создадут до конца года |
Алиев: Процессы идут в очень опасном направлении |
ЕС выделит Армении 270 млн евро, США – $65 млн |
В Брюсселе стартовал трехсторонний саммит США-Евросоюз-Армения: что известно |
ВСУ уничтожили шесть российских самолетов на аэродроме в Морозовске |
НАТО хочет предложить России Крым и все захваченные территории Украины |
Израиль приостановил работу 28 посольств из-за возможного удара Ирана |
У Зеленского заявили о том, что в Украине наступил «критический момент» |
Нетаньяху сделал заявление на фоне сообщений о возможном ударе Ирана |
Главное Странности

ЕС выделит Армении 270 млн евро, США – $65 млн

ЕС выделит Армении 270 млн евро, США - $65 млн

ЕС выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

ЕС будет инвестировать, чтобы «сделать экономику и общество Армении развивающимися и устойчивыми», сказала фон дер Ляйен. Она также поддержала усилия Армении по пресечению обхода антироссийских санкций. «ЕС обещал быть рядом с Арменией и сегодня выполняет это обещание», — добавила она.

Госсекретарь США, в свою очередь, сообщил, что Штаты предоставят Армении более $65 млн, что на 50% больше, чем два года назад.

«Мы здесь, чтобы подтвердить трансатлантическую поддержку демократического и процветающего будущего армянского народа, а также более интегрированного и более мирного региона Южного Кавказа», – заявил он.

Теги:
Из этой рубрики
ЕС выделит Армении 270 млн евро, США - $65 млн
Странности

ЕС выделит Армении 270 млн евро, США – $65 млн

2024/04/05, 14:40
Россия представила «доказательства причастности» Украины к теракту в «Крокусе»
Странности

Россия представила «доказательства причастности» Украины к теракту в «Крокусе»

2024/04/05, 10:11
"И трупов не отдавать". Медведев жаждет крови солдат НАТО
Странности

«И трупов не отдавать». Медведев жаждет крови солдат НАТО

2024/04/04, 23:40
Армен Григорян винит Россию в обострении отношений с Азербайджаном
Странности

Армен Григорян винит Россию в обострении отношений с Азербайджаном

2024/04/04, 23:22
Ален Симонян запутался в картах
Странности

Ален Симонян запутался в картах

2024/04/04, 21:27
Захарова дала рекомендации ЦРУ
Странности

Захарова дала рекомендации ЦРУ

2024/04/04, 20:00
Пашинян выделил террористам «Еркрапа» более полумиллиона долларов «на расходы»
Странности

Пашинян выделил террористам «Еркрапа» более полумиллиона долларов «на расходы»

2024/04/04, 17:08
Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия»
Странности

Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия»

2024/04/04, 13:21
Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи
Странности

Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи

2024/04/03, 23:09