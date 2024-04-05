ЕС выделит Армении 270 млн евро, США – $65 млн

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ЕС выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

ЕС будет инвестировать, чтобы «сделать экономику и общество Армении развивающимися и устойчивыми», сказала фон дер Ляйен. Она также поддержала усилия Армении по пресечению обхода антироссийских санкций. «ЕС обещал быть рядом с Арменией и сегодня выполняет это обещание», — добавила она.

Госсекретарь США, в свою очередь, сообщил, что Штаты предоставят Армении более $65 млн, что на 50% больше, чем два года назад.

«Мы здесь, чтобы подтвердить трансатлантическую поддержку демократического и процветающего будущего армянского народа, а также более интегрированного и более мирного региона Южного Кавказа», – заявил он.