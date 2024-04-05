Россия представила «доказательства причастности» Украины к теракту в «Крокусе»

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В телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» были обнаружены фото украинских военных. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Ведомство опубликовало видео, на котором показаны разобранные мобильные телефоны. Затем — якобы обнаруженные на них скриншоты «Яндекс.Карт», сделанные у здания концертного зала. «Крокус» был выбран местом нападения «по указанию куратора, руководившего действиями террористов», заявили российские следователи.

Как утверждается в сообщении СК, 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину российского вторжения один из «соучастников» теракта отправил эти скриншоты «куратору».

«Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях», — говорится в тексте сообщения.

Также в телефоне якобы были найдены «фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

По мнению следствия, обнаруженные фотографии «могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции».