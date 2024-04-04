Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне «снарядного голода» |
Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе |
Израиль готов к противостоянию с Ираном |
Российский эксперт ответил Шевченко: Азербайджанская армия не по зубам иранским аятоллам (видео) |
Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото) |
Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео) |
Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения |
Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото) |
Чавушоглу: Вмешательство Франции помешает миру на Южном Кавказе (фото) |
Главное Странности

«И трупов не отдавать». Медведев жаждет крови солдат НАТО

"И трупов не отдавать". Медведев жаждет крови солдат НАТО

Отношение к натовским военным в Украине должно быть такое же, как к карателям типа гитлеровского СС: их нельзя будет брать в плен, а за каждого убитого солдата НАТО нужно давать максимальную премию, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«У наших натовских друзей новая мантра. Теперь они все вместе говорят, что никакой интервенции в Украину не планируется. Так, отдельные формирования войдут в район Львова и, может быть, Киева для разгрузки украинской армии», — написал Медведев в «Вконтакте».

Такие военные всё равно станут частью регулярных сил, которые воюют против ВС России, поэтому отношение к ним может быть «только как к врагам», подчеркнул зампред Совбеза.

«И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — заявил Медведев.

Теги:
Из этой рубрики
"И трупов не отдавать". Медведев жаждет крови солдат НАТО
Странности

«И трупов не отдавать». Медведев жаждет крови солдат НАТО

2024/04/04, 23:40
Армен Григорян винит Россию в обострении отношений с Азербайджаном
Странности

Армен Григорян винит Россию в обострении отношений с Азербайджаном

2024/04/04, 23:22
Ален Симонян запутался в картах
Странности

Ален Симонян запутался в картах

2024/04/04, 21:27
Захарова дала рекомендации ЦРУ
Странности

Захарова дала рекомендации ЦРУ

2024/04/04, 20:00
Пашинян выделил террористам «Еркрапа» более полумиллиона долларов «на расходы»
Странности

Пашинян выделил террористам «Еркрапа» более полумиллиона долларов «на расходы»

2024/04/04, 17:08
Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия»
Странности

Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия»

2024/04/04, 13:21
Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи
Странности

Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи

2024/04/03, 23:09
Генерал Гурулёв оскорбил Зеленского, обозвав его "чучелом"
Странности

Генерал Гурулёв оскорбил Зеленского, обозвав его «чучелом»

2024/04/03, 21:33
Минниханов призвал не надеяться на ПВО и самостоятельно обороняться от дронов
Странности

Минниханов призвал не надеяться на ПВО и самостоятельно обороняться от дронов

2024/04/03, 20:35