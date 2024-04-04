«И трупов не отдавать». Медведев жаждет крови солдат НАТО

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Отношение к натовским военным в Украине должно быть такое же, как к карателям типа гитлеровского СС: их нельзя будет брать в плен, а за каждого убитого солдата НАТО нужно давать максимальную премию, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«У наших натовских друзей новая мантра. Теперь они все вместе говорят, что никакой интервенции в Украину не планируется. Так, отдельные формирования войдут в район Львова и, может быть, Киева для разгрузки украинской армии», — написал Медведев в «Вконтакте».

Такие военные всё равно станут частью регулярных сил, которые воюют против ВС России, поэтому отношение к ним может быть «только как к врагам», подчеркнул зампред Совбеза.

«И не просто к врагам — как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — заявил Медведев.