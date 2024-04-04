Пашинян выделил террористам «Еркрапа» более полумиллиона долларов «на расходы»

226 Просмотров

Никол Пашинян вновь демонстрирует свое истинное «миролюбие». По последним сообщениям из Еревана, террористическая группировка «Союз добровольцев Еркрапа» получит от правительства Армении, которая возглавляет Пашинян, грант в размере 234,6 млн. драмов (примерно 600 тыс.USD) для финансирования расходов. Соответствующее решение принято 4 апреля на заседании правительства Армении.

«Еркрапа», напомним, объединяет ветеранов первой карабахской войны, а проще говоря, военных преступников, которые осуществляли на территории Азербайджана жесточайший этнические чистки в начале девяностых. Более того, это та самая террористическая группировка, чьи боевики 12 февраля открыли снайперский огонь по посту ГПС Азербайджана в Зангелане. В результате ранения получил азербайджанский пограничник. Азербайджан тогда провёл операцию «Возмездие» — пост, с которого стреляли по нашим пограничникам, был разгромлен.

И вот теперь «голубь мира» Пашинян щедро отваливает этим террористам, провокаторам, военным преступникам больше полумиллиона долларов «на расходы». И какие это «расходы», можно догадаться. Особенно на фоне роста напряженности на условной границе, где «добровольцы» уже успели совершить провокация особо тяжкими последствиями для самой Армении.

Но, похоже, уроком для Еревана это не стало. Но теперь уже за новые провокации ответственность будут нести не мифические «ястребы», которых правительство Армении будто бы не контролирует, а сам Никол Пашинян.

Отдел политики Minval.az