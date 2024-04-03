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За россиянами, уехавшими в Армению, следят

За россиянами, уехавшими в Армению, следят

Россияне, уехавшие в Армению по политическим мотивам из-за опасений преследования, в течение последних недель начали замечать за собой слежку, сообщает правозащитная организация Хельсинкская гражданская ассамблея Ванадзор.

По словам правозащитников, обратившиеся к ним граждане России заметили возле мест своего проживания людей, одетых в российскую военную форму, которые «открыто преследовали их» и «добивались информации о том, кто проживает в подконтрольных им квартирах».

Правозащитники выяснили, что одетые в военную форму люди использовали незарегистрированный автомобиль с армянскими номерами, предназначенный «исключительно для оперативно-разведывательных операций». Они отмечают, что для такого наблюдения необходимо получить согласие Генеральной прокуратуры Армении или других правоохранительных органов.

МВД Армении, как пишет «Радио Свобода», сообщило, что в заявлении правозащитников о вероятной слежке за россиянами номер автомобиля не упомянут. Как только ведомство получит необходимые данные, оно начнет проверку, сказали в МВД. Прокуратура Армении также заявила, что проведет проверку, но правозащитники ответ пока не получили, пишет «Радио Свобода».

Хельсинкская гражданская ассамблея Ванадзор утверждает, что объектами слежки стали не только россияне, но и граждане Армении, которые «явно критически относятся к политике российских властей».

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