Эльчин Азизов анонсировал выступление в Баку

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Солист Большого театра, народный артист Азербайджана, золотой голос команды КВН «Парни из Баку» Эльчин Азизов выступит во Дворце Гейдара Алиева с эстрадной программой. Об этом изданию «Азертадж» сообщил сам певец.

Сольный концерт Эльчина Азизова «Песне моей поверь» состоится 3 мая.

«Будучи оперным певцом, мне всегда важно передать смысл того, о чем я пою. Расширяя свой вокальный репертуар, я в первую очередь обратился к песням моего соотечественника, великого Муслима Магомаева. Исполняя их, я проживаю каждую историю и делаю это с огромным удовольствием. В наше время всеми любимые хиты звучат с новой силой, и для меня очень важно «поговорить» со зрителем стихами и музыкой выдающихся поэтов и композиторов», – отметил певец.